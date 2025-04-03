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Регион
3 апреля, 20:18

В ООН заявили о важности верховенства закона в деле главы Гагаузии Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул

Организация Объединённых Наций в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, всемирная организация не в состоянии комментировать текущее внутренее судебное разбирательство и отмечает важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона.

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Дюжжарик добавил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и призывает все вовлечённые стороны воздерживаться от риторики или действий, которые могут усилить напряжённость.

Напомним, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, а также лидеру США Дональду Трампу. При этом уходить с поста главы Гагаузии политик не собирается.

Артур Лапсаков
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