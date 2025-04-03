В ООН заявили о важности верховенства закона в деле главы Гагаузии Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Организация Объединённых Наций в курсе ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, всемирная организация не в состоянии комментировать текущее внутренее судебное разбирательство и отмечает важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона.
Дюжжарик добавил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и призывает все вовлечённые стороны воздерживаться от риторики или действий, которые могут усилить напряжённость.
Напомним, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, а также лидеру США Дональду Трампу. При этом уходить с поста главы Гагаузии политик не собирается.