В ООН заявили о важности верховенства закона в деле главы Гагаузии Гуцул

По его словам, всемирная организация не в состоянии комментировать текущее внутренее судебное разбирательство и отмечает важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона.

Дюжжарик добавил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и призывает все вовлечённые стороны воздерживаться от риторики или действий, которые могут усилить напряжённость.