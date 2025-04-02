Адвокат назвал предсказуемым отказ суда Кишинёва освободить Гуцул из-под ареста

Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул заявил, что судьи Апелляционной палаты Кишинёва оставили в силе решение об её аресте под давлением властей Молдавии. По словам Сергея Морару, для этого не было никакого основания.

«Нет никакого основания для применения меры в виде предварительного ареста. Решение суда было предсказуемым, судьи были вынуждены принимать политически мотивированные решения, а не основанные на законе», — приводит ТАСС его слова.