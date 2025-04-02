Адвокат назвал предсказуемым отказ суда Кишинёва освободить Гуцул из-под ареста
Адвокат Морару: Судьи оставили Гуцул под арестом из-за давления властей
Евгений Гуцул. Обложка © Life.ru
Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул заявил, что судьи Апелляционной палаты Кишинёва оставили в силе решение об её аресте под давлением властей Молдавии. По словам Сергея Морару, для этого не было никакого основания.
«Нет никакого основания для применения меры в виде предварительного ареста. Решение суда было предсказуемым, судьи были вынуждены принимать политически мотивированные решения, а не основанные на законе», — приводит ТАСС его слова.
Адвокат добавил, что двое из трёх судей были временно делегированы в Апелляционную палату. Их отозвали бы, если бы власть осталась недовольна решением. Морару сообщил, что двое судей ещё не прошли проверку на неподкупность и по этой причине опасались принять решение, которое бы не устроило руководство страны.
Ранее Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии. Она отметила, что её оппоненты стремились заставить её покинуть страну, однако это, по её словам, означало бы предательство гагаузского народа. Напомним, что главу автономии задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. 28 марта суд Кишинёва арестовал Гуцул на 20 суток. Сама она считает арест политической местью.