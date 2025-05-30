Налоговая служба Молдавии наложила арест на активы Гуцул и связанных с ней лиц

Власти Молдавии через налоговую службу заблокировали активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и нескольких связанных с ней лиц. Информация об этом опубликована в «Официальном вестнике».

Ранее сообщалось, что Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста. Согласно основополагающему законодательству автономии, пост руководителя объявляется свободным, если глава не способен выполнять свои функции на протяжении более чем 60 дней.