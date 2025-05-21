«Мы не намерены сдаваться»: Евгению Гуцул оставили под домашним арестом
Гуцул оставили под домашним арестом по решению апелляционной палаты Кишинёва
Евгения Гуцул на недавнем заседании. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Апелляционная палата Кишинёва решила отклонить жалобу защитной стороны, оставив главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашним арестом. Об этом башкан (название высшего должностного лица в Гагаузской автономии) рассказала сторонникам, когда покидала здание суда.
«Суд отклонил жалобу адвокатов. Я остаюсь под домашним арестом. Но мы не намерены сдаваться», — заявила она, выступая перед толпой.
Напомним, что Гуцул была задержана в аэропорту Кишинёва 25 марта. Её обвинили в причастности к финансированию партии «Шор», которая в Молдавии признана неконституционной. Башкан Гагаузии попросила о помощи президента РФ Владимира Путина и главу США Дональда Трампа. Она также заявляла, что не оставит свой пост, несмотря на действия молдавских властей. 12 мая ей продлили срок домашнего ареста.