«Мы не намерены сдаваться»: Евгению Гуцул оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинёва решила отклонить жалобу защитной стороны, оставив главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашним арестом. Об этом башкан (название высшего должностного лица в Гагаузской автономии) рассказала сторонникам, когда покидала здание суда.

«Суд отклонил жалобу адвокатов. Я остаюсь под домашним арестом. Но мы не намерены сдаваться», — заявила она, выступая перед толпой.