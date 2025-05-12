Прокуратура Молдавии требует продлить домашний арест Гуцул
Прокуроры потребовали продления домашнего ареста для главы Гагаузии на 30 дней
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / Евгения Гуцул
Прокуратура Молдавии ходатайствует о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул ещё на 30 дней. Об этом заявил РИА «Новости» адвокат Наталья Байрам.
«Прокуроры просят продлить домашний арест для Евгении Гуцул ещё на 30 суток. Рассмотрение этого запроса состоится сегодня», — заявил адвокат.
Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Ей было назначено предварительное заключение сроком на 20 суток. Прокуратура Молдавии подозревает Гуцул в причастности к финансированию партии «Шор», деятельность которой признана неконституционной. Политик направила обращения к президенту России Владимиру Путину и главе США. Она подчеркнула, что, несмотря на обстоятельства, не оставит должность главы региона. Изначально судебное решение предполагало содержание Гуцул под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест.