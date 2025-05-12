Прокуратура Молдавии требует продлить домашний арест Гуцул

Прокуратура Молдавии ходатайствует о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для главы Гагаузии Евгении Гуцул ещё на 30 дней. Об этом заявил РИА «Новости» адвокат Наталья Байрам.

Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Ей было назначено предварительное заключение сроком на 20 суток. Прокуратура Молдавии подозревает Гуцул в причастности к финансированию партии «Шор», деятельность которой признана неконституционной. Политик направила обращения к президенту России Владимиру Путину и главе США. Она подчеркнула, что, несмотря на обстоятельства, не оставит должность главы региона. Изначально судебное решение предполагало содержание Гуцул под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест.