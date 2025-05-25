«НСГ на это не пойдёт»: Гуцул могут отстранить от должности из-за ареста
Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста
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Возглавляющая Гагаузскую автономию в Молдавии Евгения Гуцул рискует быть отстранённой от своей должности. Причиной тому может стать её длительное пребывание под арестом.
Согласно основополагающему законодательству автономии, пост руководителя объявляется свободным, если глава не способен выполнять свои функции на протяжении более чем 60 дней. Подтверждение данного обстоятельства должно быть получено через судебное решение.
Тем не менее, сама Гуцул в интервью агентству ТАСС заявила, что подобная процедура возможна исключительно с одобрения Народного собрания Гагаузии (НСГ), которое, по её словам, оказывает ей полную поддержку.
«Насколько я знаю, НСГ на это не пойдёт», — подчеркнула Гуцул.
Такого же мнения придерживается председатель НСГ Дмитрий Константинов. Он отметил, что вынесение решения об отстранении от должности возможно лишь в случае принятия судебного решения. После окончательного вердикта судебной инстанции, по словам Константинова, у НСГ есть право начать подготовку к процедуре новых выборов.
Также председатель НСГ не исключил возможность, что некоторые попытаются добиться отстранения Гуцул и начала новых выборов незаконными путями. В таком случае прогнозы неблагоприятны, так как ситуация в регионе будет дестабилизирована.
Напомним, что задержание Евгении Гуцул произошло 25 марта в аэропорту Кишинёва. Ей были предъявлены обвинения в оказании финансовой поддержки партии «Шор», объявленной вне закона на территории Молдавии. Глава Гагаузии, в свою очередь, искала помощи у президента РФ Владимира Путина и руководителя США. Она также публично заявляла о своей решимости не покидать пост, несмотря на давление со стороны Кишинёва. 12 мая мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена.