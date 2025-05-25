«НСГ на это не пойдёт»: Гуцул могут отстранить от должности из-за ареста

Возглавляющая Гагаузскую автономию в Молдавии Евгения Гуцул рискует быть отстранённой от своей должности. Причиной тому может стать её длительное пребывание под арестом.

Согласно основополагающему законодательству автономии, пост руководителя объявляется свободным, если глава не способен выполнять свои функции на протяжении более чем 60 дней. Подтверждение данного обстоятельства должно быть получено через судебное решение.

Тем не менее, сама Гуцул в интервью агентству ТАСС заявила, что подобная процедура возможна исключительно с одобрения Народного собрания Гагаузии (НСГ), которое, по её словам, оказывает ей полную поддержку.

«Насколько я знаю, НСГ на это не пойдёт», — подчеркнула Гуцул.

Такого же мнения придерживается председатель НСГ Дмитрий Константинов. Он отметил, что вынесение решения об отстранении от должности возможно лишь в случае принятия судебного решения. После окончательного вердикта судебной инстанции, по словам Константинова, у НСГ есть право начать подготовку к процедуре новых выборов.