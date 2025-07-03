Глава Гагаузии Гуцул сообщила, что ей предъявили новое обвинение
Обложка © РИА Новости / Родион Прока
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА «Новости» о новом обвинении в рамках уголовного дела, возбуждённого против неё. Она также рассказала о слежке за семьёй, заявив, что её изматывает сложившаяся ситуация и создаёт тяжёлое эмоциональное напряжение.
«Мы получили новое обвинение, совсем другое. <...> Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия. — Прим. Life.ru) ничего не привозила, понимаете? То есть это всё меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено», — пояснила башкан (высшее должностное лицо в Гагаузской автономии).
Гуцул добавила, что ночью ей пришлось вызвать полицию из-за неизвестных, которые стояли на лестничной площадке и молчали. Вполне возможно, это были преступники.
Глава Гагаузии заявила о своём желании прекратить страдания близких, а также выразила стремление к спокойной жизни и работе. Судебное решение в отношении Гуцул и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан вынесут уже сегодня.
Ранее сообщалось об аресте Евгении Гуцул 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Власти Молдавии обвиняют её в нарушениях, связанных с финансированием запрещённой партии «Шор», в том числе во время избирательной кампании 2023 года в Гагаузии. 11 июня срок её домашнего ареста был продлён еще на 30 дней.