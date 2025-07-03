Глава Гагаузии Гуцул сообщила, что ей предъявили новое обвинение

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА «Новости» о новом обвинении в рамках уголовного дела, возбуждённого против неё. Она также рассказала о слежке за семьёй, заявив, что её изматывает сложившаяся ситуация и создаёт тяжёлое эмоциональное напряжение.

«Мы получили новое обвинение, совсем другое. <...> Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия. — Прим. Life.ru) ничего не привозила, понимаете? То есть это всё меняется. И поэтому это дело должно быть прекращено», — пояснила башкан (высшее должностное лицо в Гагаузской автономии).

Гуцул добавила, что ночью ей пришлось вызвать полицию из-за неизвестных, которые стояли на лестничной площадке и молчали. Вполне возможно, это были преступники.

Глава Гагаузии заявила о своём желании прекратить страдания близких, а также выразила стремление к спокойной жизни и работе. Судебное решение в отношении Гуцул и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан вынесут уже сегодня.