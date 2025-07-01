«Европейские антиценности»: Прокуратура Молдавии потребовала приговорить главу Гагаузии к девяти годам

Прокуратура Молдавии ходатайствовала о назначении главе Гагаузии Евгении Гуцул наказания в виде лишения свободы сроком на девять лет. Дополнительно выдвинуто требование о запрете занимать управленческие посты в течение пяти лет.

«Предлагаем осудить Евгению Гуцул на девять лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании политических партий с последующим запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет», — потребовала сторона обвинения во время выступления в суде.

Светлане Попан, соратнице Гуцул, прокурор предложил назначить восемь лет тюремного заключения.

Требуемый приговор уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это стало очередным проявлением антиценностей со стороны европейских стран и попыткой навязать «либеральную диктатуру».

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель куёт либеральную диктатуру», — написала дипломат в своём Telegram-канале.