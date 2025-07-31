Президента Молдавии Майю Санду заподозрили в незаконной покупке генетического материала трёх западных геев*-звёзд — певцов Элтона Джона, Рики Мартина и актёра Нила Патрика Харриса. Об этом сообщает журнал OK.

Сделка, по данным СМИ, была осуществлена через калифорнийский Центр суррогатного материнства, который нелегально сохранил генетический материал звёзд вместо утилизации. Финансовые документы якобы подтверждают перевод суммы в 400 тысяч долларов через офшорный счёт на Каймановых островах. В апреле 2024 года стало известно, что возлюбленная* Санду — бывшая румынская гимнастка Клаудия Пресакан — родила ребёнка в Майами. Незаконная продажа биоматериала может обернуться исками на миллиарды долларов.

Напомним, что в Госдуме не раз критиковали Майю Санду за проведение ЛГБТ*-акций. Там уверены, что молдавские власти под предлогом «евроинтеграции» фактически игнорируют интересы народа, повышая цены на газ и электричество в пять раз и распродавая стратегические активы, такие как единственный морской порт.