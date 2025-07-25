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24 июля, 22:31

«Молодой диктатор»: На Западе поставили крест на пути Молдавии в ЕС из-за истерик Санду

Affaritaliani: Поведение Санду исключает вступление Молдавии в ЕС

Майя Санду. Обложка © X / Maia Sandu

Майя Санду. Обложка © X / Maia Sandu

Президент Молдавии Майя Санду своим поведением ставит под сомнение возможность присоединения страны к Евросоюзу. Итальянское издание Affaritaliani опубликовало статью, в которой жёстко критикует действия главы государства.

Автор публикации Маттео Кастаньи описывает Санду как «типичного восточноевропейского молодого диктатора». Он отмечает, что Евросоюз готов терпеть политическую импульсивность, но не может мириться с отказом от базовых демократических принципов.

В материале отмечается, что Санду нередко ведёт себя истерично: то кричит, то внезапно вскакивает со стула, бегает по кабинету или покидает совещание без объяснений. Несмотря на хрупкое телосложение, политик иногда проявляет необоснованную агрессию, обвиняя сотрудников в некомпетентности и даже бросая в них хрустальную вазу.

В статье также упоминается инцидент в Европарламенте, когда после выступления Санду находилась в состоянии растерянности около полутора часов, и ей потребовалась помощь врачей. Автор публикации пришёл к выводу, что с таким лидером Молдавии Евросоюз не может рассчитывать на стабильное и надёжное партнёрство.

Напомним, что скоро в Молдавии состоятся выборы в парламент. Санду прекрасно понимает, что и в президентское кресло она втиснулась «со скрипом», поэтому новые выборы станут для неё ещё одним испытанием. Ранее в Госдуме заявили, что молдавский политик готовится к процессу, зачищая политическое поле. К примеру, в стране разгоняют митинги, закрывают телеканалы и держат под замком тех, кто не угоден власти. Например, главу Гагаузии Евгению Гуцул, которой недавно продлили арест ещё на 30 дней.

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А ранее на севере Молдавии установили памятник «героям» румынской армии Антонеску, союзникам нацистской Германии. Мемориал возвела ассоциация Monumentum при поддержке местных властей. При этом на церемонии заметили флаг Евросоюза.

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Тимур Хингеев
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