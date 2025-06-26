Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС стартуют 4 июля
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew
Европейский Союз 4 июля начнёт переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, чьи слова приводит Европейская комиссия. Он уточнил, что стороны рассмотрят 33 раздела, касающихся присоединения республики. Первый из них будет обсуждаться на саммите «ЕС — Молдавия» в Кишинёве.
«Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел», — сказал Йоханнис.
Дан добавил, что этот шаг подтверждает приверженность ЕС расширению и поддержке Молдавии на пути евроинтеграции.
Ранее Life.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду намерена завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По её словам, на переговорный процесс могут негативно повлиять результаты грядущих парламентских выборов, особенно в случае победы политических сил, выступающих против европейской интеграции. При этом Санду подчеркнула значительный прогресс, достигнутый Кишинёвом на пути евроинтеграции.