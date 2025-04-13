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13 апреля, 16:25

«Реальный план»: Санду высказалась о сроке вступления Молдавии в Евросоюз

Санду планирует, что Молдавия закончит переговоры о вступлении в ЕС до 2027 года

Майя Санду. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Майя Санду. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Президент Молдавии Майя Санду намерена завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По её планам, это должно осуществиться до конца 2027 года.

«Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 года — это очень серьёзный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план», — сказала Санду в подкасте, который был опубликован на её канале в YouTube.

По мнению молдавского лидера, на переговоры могут повлиять предстоящие парламентские выборы, особенно если к власти придут противники евроинтеграции. Санду отметила, что Кишинёв «серьёзно продвинулся по европейскому пути». Поэтому она посчитала, что может добиться того, что Молдавия вступит в ЕС.

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Ранее Сербия обещала не воевать с Россией ради членства в ЕС. Белград твёрдо заявил, что ни при каких обстоятельствах не вступит в войну с РФ ради получения места в союзе. По словам вице-премьера республики, складывается впечатление, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Москвой.

Алена Пенчугина
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