В Сербии зареклись воевать с Россией ради членства в ЕС

Сербия твёрдо заявила, что ни при каких обстоятельствах не вступит в войну с Россией ради получения места в Евросоюзе. Вице-премьер республики Александар Вулин категорически отверг такую возможность во время выступления с речью в Европарламенте.

«В течение 20 лет мы выполняли каждое желание и требование ЕС, а потом нам сказали, что следующими полноправными членами ЕС, не выполнившими ни одного условия, станут Украина и Молдавия», — отметил он.

По словам Вулина, складывается впечатление, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией. Белград не намерен идти по этому пути.

Процесс присоединения Сербии к ЕС начался в ноябре 2005 года, когда Сербия входила в состав Государственного Союза Сербии и Черногории. После выхода Черногории из союза Сербия и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации в 2008 году. 22 сентября 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС, а 1 марта 2012 года получила официальный статус страны-кандидата на вступление. В декабре 2013 года Совет Европейского союза одобрил решение начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС в январе 2014 года, первая межправительственная конференция прошла 21 января в Брюсселе.