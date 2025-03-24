«Руки в крови»: Сербия отказалась простить НАТО бомбёжки Югославии

Сербия не собирается прощать страны НАТО за устроенные ими массированные бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, подчеркнув, что у представителей альянса «руки в крови».

«20 век завершился последним великим и безнаказанным преступлением: агрессией НАТО на Союзную Республику Югославия. Все войны после 1999 года — прямые последствия убийства сербских детей и (уничтожения — прим. Life.ru) международного права со стороны НАТО. Руки у них в крови. Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют», — цитирует Вулина его пресс-служба.

Он напомнил, что в НАТО провернули свою «военную операцию» без всякого одобрения в Совбезе ООН. Поводом к бомбардировкам стали неподтверждённые заявления о том, что власти Югославии якобы устроили «чистки» по этническому принципу в Косово. Натовские военные наносили удары по суверенной стране с 24 марта по 10 июня 1999 года. От снарядов погибли 2,5 тысячи мирных сербов. И до сих пор фиксируется рост числа онкологических заболеваний из-за применения натовцами обеднённого урана.