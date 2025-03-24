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24 марта, 14:04

«Руки в крови»: Сербия отказалась простить НАТО бомбёжки Югославии

Вице-премьер Вулин заявил, что Сербия не простит НАТО бомбардировки Югославии

Югославия. Чачак. 31 марта 1999 г. Разрушенная фабрика электробытовых изделий в городе. Обложка © ТАСС / Сергей Величкин

Югославия. Чачак. 31 марта 1999 г. Разрушенная фабрика электробытовых изделий в городе. Обложка © ТАСС / Сергей Величкин

Сербия не собирается прощать страны НАТО за устроенные ими массированные бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, подчеркнув, что у представителей альянса «руки в крови».

«20 век завершился последним великим и безнаказанным преступлением: агрессией НАТО на Союзную Республику Югославия. Все войны после 1999 годапрямые последствия убийства сербских детей и (уничтожения — прим. Life.ru) международного права со стороны НАТО. Руки у них в крови. Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют», — цитирует Вулина его пресс-служба.

Он напомнил, что в НАТО провернули свою «военную операцию» без всякого одобрения в Совбезе ООН. Поводом к бомбардировкам стали неподтверждённые заявления о том, что власти Югославии якобы устроили «чистки» по этническому принципу в Косово. Натовские военные наносили удары по суверенной стране с 24 марта по 10 июня 1999 года. От снарядов погибли 2,5 тысячи мирных сербов. И до сих пор фиксируется рост числа онкологических заболеваний из-за применения натовцами обеднённого урана.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал объяснить, по каким принципам строится работа НАТО, которое в 1999 году накрыло бомбардировками Союзную Республику Югославия, забыв о моральной составляющей, а теперь обвиняет в «агрессии» Россию.

Татьяна Миссуми
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