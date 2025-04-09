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9 апреля, 17:06

Брюссель требует от Вучича убрать из правительства Вулина, симпатизирующего РФ

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Руководство Евросоюза оказывает давление на президента Сербии Александра Вучича, требуя убрать вице-премьера страны Александара Вулина из состава нового правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Из Брюсселя оказывают давление на президента Вучича, чтобы он (Вулин. — Прим. Life.ru) был исключён из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее вице-премьер Сербии Александар Вулин твёрдо заявил, что ни при каких обстоятельствах его страна не вступит в войну с Россией ради получения места в Евросоюзе. По его словам, складывается впечатление, что единственным условием для вступления в ЕС является война с РФ, учитывая опыт Украины и Молдавии. Вулин также резко осуждает антироссийские санкции и призывает к их отмене.

Татьяна Миссуми
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