Президент Молдавии Майя Санду собирается пожертвовать своей страной, отдав её военным НАТО. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там добавили, что власти Кишинёва могут пойти по украинскому пути.

«Санду и её окружение намерены пойти гораздо дальше, а именно — отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они просто «стёрли» её о Россию. Видимо, людоедская слава (Владимира) Зеленского не даёт любительнице гей-парадов* и евроинтеграции покоя», — сказано в заявлении.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ также сообщало, что НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, готовясь активно задействовать республику в вероятном вооружённом конфликте с Москвой. Но такой сценарий Запада станет для Кишинёва началом конца, подчеркнули в разведке.