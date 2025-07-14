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14 июля, 10:31

«Людоедская слава Зеленского не даёт покоя»: Санду заподозрили в попытке уничтожить Молдавию руками НАТО

СВР: Санду хочет позволить НАТО «стереть» Молдавию в возможном конфликте с РФ

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Молдавии Майя Санду собирается пожертвовать своей страной, отдав её военным НАТО. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там добавили, что власти Кишинёва могут пойти по украинскому пути.

«Санду и её окружение намерены пойти гораздо дальше, а именноотдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они просто «стёрли» её о Россию. Видимо, людоедская слава (Владимира) Зеленского не даёт любительнице гей-парадов* и евроинтеграции покоя», — сказано в заявлении.

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Политический дисс: Молдавская оппозиционерка зачитала рэп с критикой Санду

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ также сообщало, что НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, готовясь активно задействовать республику в вероятном вооружённом конфликте с Москвой. Но такой сценарий Запада станет для Кишинёва началом конца, подчеркнули в разведке.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Татьяна Миссуми
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