НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, готовясь активно задействовать республику в вероятном вооруженном конфликте с Москвой. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, по задумке альянса, молдаване должны стать «пушечным мясом», а страна — «передовым плац­дармом» НАТО на восточном фланге.

«По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в „передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине», — говорится в сообщении СВР.