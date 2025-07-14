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14 июля, 09:45

СВР: НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России

Обложка © Wikipedia / Photobank MD

Обложка © Wikipedia / Photobank MD

НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, готовясь активно задействовать республику в вероятном вооруженном конфликте с Москвой. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным СВР, по задумке альянса, молдаване должны стать «пушечным мясом», а страна — «передовым плац­дармом» НАТО на восточном фланге.

«По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в „передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине», — говорится в сообщении СВР.

Но такой сценарий Запада станет для Кишинёва началом конца, подчеркнули в разведке.

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Тем временем молдавских военных уже начали использовать в конфликте на Украине. Они были направлены в рамках соглашения президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, но были убиты ещё в конце июня. СМИ пишут, что молдавские наёмники погибли при ударе Российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области.

Александра Вишнякова
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