Молдавские военные, направленные на Украину в рамках соглашения президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, были убиты ещё в конце июня. Наёмники погибли при ударе Российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, пишет Telegram-канал Молдовsky.

«По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, ещё двое ранены», — рассказали журналисты.

Они отмечают, что первая отправка военных на Украину для «обмена опытом» закончилась катастрофой. Семьям погибших контрактников выплатили огромные деньги, заключив с ними соглашения о неразглашении сведений «под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания».