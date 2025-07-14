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14 июля, 08:27

Семьям убитых на Украине молдавских военных дали деньги за молчание о ликвидации отряда Санду

Направленные Санду молдавские военные ликвидированы на полигоне под Херсоном

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Молдавские военные, направленные на Украину в рамках соглашения президента республики Майи Санду и Владимира Зеленского, были убиты ещё в конце июня. Наёмники погибли при ударе Российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области, пишет Telegram-канал Молдовsky.

«По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, ещё двое ранены», — рассказали журналисты.

Они отмечают, что первая отправка военных на Украину для «обмена опытом» закончилась катастрофой. Семьям погибших контрактников выплатили огромные деньги, заключив с ними соглашения о неразглашении сведений «под угрозой сложной жизни в случае отказа от подписания».

Данные об уничтожении молдавских наёмников подтверждают и российские СМИ. По их данным, ВС России нанесли мощный удар по полигону украинской армии в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, где находились иностранцы. В Молдавии называют это фейком.

Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном
Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном
Андрей Бражников
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