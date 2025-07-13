ВС России нанесли мощный удар по полигону украинской армии в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. По данным RT, ссылающегося на неназванные источники в Минобороны Молдавии, в результате были уничтожены несколько иностранных наёмников, прибывших с территории республики.

По неподтверждённым данным, молдавские военные тренировались в районе Давыдова Брода. Источники телеканала утверждают, что это произошло по негласному соглашению между Майей Санду и Владимиром Зеленским, якобы для обмена боевым опытом. По предварительной информации, в результате точного удара четверо из десяти бойцов были ликвидированы, ещё двое — ранены.

«Из десяти направленных бойцов четверых устранили, а ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Официальных заявлений от молдавских властей на момент публикации не последовало.