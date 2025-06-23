Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном
Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по украинскому полигону в Херсонской области, который нанесли ВС РФ. Атака была осуществлена оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».
Отмечается, что удар был нанесён по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода в момент максимального скопления бойцов ВСУ. Ведомство опубликовало кадры поражения цели, зафиксированные разведывательным беспилотником. На видео чётко видны взрывы кассетных боеприпасов над территорией объекта.
ВС РФ удалили «Искандером» по полигону ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
По данным ведомства, в результате атаки уничтожено более 10 единиц техники, включая расчёт ПВО и дрон-перехватчик «Таран». Потери личного состава украинской армии превысили 70 военнослужащих.
Тем временем в Киеве произошли массовые отключения света после атаки российских дронов, о чём сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметивший повреждения в нескольких районах города. Незадолго до этого ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов в Херсонской области, включая Великие Копани. В результате удара пострадал мирный житель.
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