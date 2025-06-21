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Регион
Опубликовано 21 июня 2025, 10:56

ВСУ нанесли удар по овощному рынку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по 8 посёлкам Херсонской области, один человек ранен

Великие Копани. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Великие Копани. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Украинские военные атаковали село Великие Копани Алёшкинского округа Херсонской области, удар пришёлся по овощному рынку, ранения получил один мирный житель. Об этом рассказал в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо.

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

«Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ», — говорится в тексте.

По данным чиновника, также под ударом противника оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка. Масштаб возможных разрушений уточняется.

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Ранее Сальдо сообщил, что все острова в устье Днепра в Херсонской области освобождены от украинских военных и перешли под контроль российской армии. При этом бойцы ВСУ продолжают наносить удары по Алёшкинскому округу Херсонской области, поджигая теплицы и сельскохозяйственные посевы. По мнению главы региона, эти атаки доказывают бессилие противника, их цель — посеять панику среди населения.

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Татьяна Миссуми
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