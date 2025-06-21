ВСУ нанесли удар по овощному рынку в Херсонской области
Сальдо: ВСУ ударили по 8 посёлкам Херсонской области, один человек ранен
Великие Копани. Обложка © VK / Владимир Сальдо
Украинские военные атаковали село Великие Копани Алёшкинского округа Херсонской области, удар пришёлся по овощному рынку, ранения получил один мирный житель. Об этом рассказал в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо.
«Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ», — говорится в тексте.
По данным чиновника, также под ударом противника оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка. Масштаб возможных разрушений уточняется.
Ранее Сальдо сообщил, что все острова в устье Днепра в Херсонской области освобождены от украинских военных и перешли под контроль российской армии. При этом бойцы ВСУ продолжают наносить удары по Алёшкинскому округу Херсонской области, поджигая теплицы и сельскохозяйственные посевы. По мнению главы региона, эти атаки доказывают бессилие противника, их цель — посеять панику среди населения.