ВСУ нанесли удар по овощному рынку в Херсонской области

Украинские военные атаковали село Великие Копани Алёшкинского округа Херсонской области, удар пришёлся по овощному рынку, ранения получил один мирный житель. Об этом рассказал в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо.

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

Обломки украинского снаряда. Фото © VK / Владимир Сальдо

«Сегодня враг нанёс террористический удар по овощному рынку в Великих Копанях Алешкинского округа — ранен один мирный житель. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ», — говорится в тексте.

По данным чиновника, также под ударом противника оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Песчановка и Старая Збурьевка. Масштаб возможных разрушений уточняется.