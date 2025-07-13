В Молдавии опровергли ликвидацию своих солдат на украинском полигоне

Сообщения о гибели молдавских военнослужащих на Украине не соответствуют действительности. Об этом порталу Deschide заявили в молдавском министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что считают распространяемую информацию ложной и направленной на манипулирование общественным мнением. В министерстве полагают, что цель публикации подобных материалов — дискредитация молдавской армии.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в результате мощного удара по полигону украинской армии в районе села Давыдов Брод в Херсонской области были уничтожены несколько иностранных наёмников, прибывших с территории Молдавии. Уточнялось, что в результате точного удара четверо из десяти бойцов были ликвидированы, ещё двое — ранены.