В Молдавии опровергли ликвидацию своих солдат на украинском полигоне
Deschide: В Молдавии назвали фейком данные о ликвидации своих солдат на Украине
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Сообщения о гибели молдавских военнослужащих на Украине не соответствуют действительности. Об этом порталу Deschide заявили в молдавском министерстве обороны.
В ведомстве заявили, что считают распространяемую информацию ложной и направленной на манипулирование общественным мнением. В министерстве полагают, что цель публикации подобных материалов — дискредитация молдавской армии.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в результате мощного удара по полигону украинской армии в районе села Давыдов Брод в Херсонской области были уничтожены несколько иностранных наёмников, прибывших с территории Молдавии. Уточнялось, что в результате точного удара четверо из десяти бойцов были ликвидированы, ещё двое — ранены.