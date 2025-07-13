Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 13:47

В Молдавии опровергли ликвидацию своих солдат на украинском полигоне

Deschide: В Молдавии назвали фейком данные о ликвидации своих солдат на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Сообщения о гибели молдавских военнослужащих на Украине не соответствуют действительности. Об этом порталу Deschide заявили в молдавском министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что считают распространяемую информацию ложной и направленной на манипулирование общественным мнением. В министерстве полагают, что цель публикации подобных материалов — дискредитация молдавской армии.

«Беглецы от закона»: Стало известно, что скрывают иностранные наёмники в рядах ВСУ
«Беглецы от закона»: Стало известно, что скрывают иностранные наёмники в рядах ВСУ

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в результате мощного удара по полигону украинской армии в районе села Давыдов Брод в Херсонской области были уничтожены несколько иностранных наёмников, прибывших с территории Молдавии. Уточнялось, что в результате точного удара четверо из десяти бойцов были ликвидированы, ещё двое — ранены.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Молдавия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar