«Никто вас там не ждёт»: Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Евросоюз Молдавии не нужен — её никто там не ждёт. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. В пример он привёл судьбу Украины. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт», — сказал Лукашенко.

По его словам, Киев столкнулся с холодным приёмом, когда попытался воспользоваться европейскими торговыми коридорами. Белорусский лидер добавил, что ЕС заблокировал поставки украинского зерна, и с Молдавией может произойти то же самое. Он выразил уверенность, что молдавскую продукцию также никто не будет ждать на европейском рынке.