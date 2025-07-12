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12 июля, 10:37

«Никто вас там не ждёт»: Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Лукашенко посоветовал Молдавии не рваться в ЕС

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Евросоюз Молдавии не нужен — её никто там не ждёт. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном. В пример он привёл судьбу Украины. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждёт», — сказал Лукашенко.

По его словам, Киев столкнулся с холодным приёмом, когда попытался воспользоваться европейскими торговыми коридорами. Белорусский лидер добавил, что ЕС заблокировал поставки украинского зерна, и с Молдавией может произойти то же самое. Он выразил уверенность, что молдавскую продукцию также никто не будет ждать на европейском рынке.

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Ранее Белоруссия выразила недовольство введением Евросоюзом пошлин на её овощи и фрукты, ответив снятием запрета на импорт сельхозпродукции из недружественных стран, включая членов ЕС. В Минске считают, что действия ЕС демонстрируют двойные стандарты и подрывают принципы честной торговли.

Милена Скрипальщикова
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