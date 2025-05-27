Белоруссия отменила запрет на импорт овощей и фруктов из недружественных стран

Правительство Белоруссии разрешило импорт и продажу на территории страны картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок из государств, которые ранее были признаны недружественными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Это решение стало ответом на действия Евросоюза: 22 мая 2025 года Европарламент поддержал введение повышенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию. Власти республики расценили это как недружественный шаг и в ответ отменили ограничения на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и других государств, попавших под санкции.