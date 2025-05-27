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Регион
27 мая, 17:18

Белоруссия отменила запрет на импорт овощей и фруктов из недружественных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Правительство Белоруссии разрешило импорт и продажу на территории страны картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок из государств, которые ранее были признаны недружественными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Это решение стало ответом на действия Евросоюза: 22 мая 2025 года Европарламент поддержал введение повышенных пошлин на белорусскую сельхозпродукцию. Власти республики расценили это как недружественный шаг и в ответ отменили ограничения на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и других государств, попавших под санкции.

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введённые в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — подчеркнули в белорусском Совете Министров.

«У нас уже всё!» Лукашенко пожаловался Путину на съевших всю белорусскую картошку россиян
«У нас уже всё!» Лукашенко пожаловался Путину на съевших всю белорусскую картошку россиян

Ранее президент России Владимир Путин очень удивился словам заместителя главы его администрации Максима Орешкина о том, что в Белоруссии кончился картофель — это выяснилось в ходе встречи главы РФ с представителями деловых кругов. Белорусский лидер Александр Лукашенко в свою очередь призвал активно высаживать картошку в заморозки, чтобы не допустить дефицита продукции.

Юрий Лысенко
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