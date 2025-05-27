«У нас уже всё!» Лукашенко пожаловался Путину на съевших всю белорусскую картошку россиян
Лукашенко пожаловался Путину, что всю белорусскую картошку продали в Россию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного звонка пожаловался российскому коллеге Владимиру Путину, что весь выкопанный в республике картофель продали в РФ. Подробности разговора глава российского государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже всё продали в Россию», — отметил Путин.
Президента РФ удивило заявление замглавы его администрации Максима Орешкина о том, что в Белоруссии закончился картофель. Данный вопрос Путин поднял на встрече с представителями деловых кругов России. В свою очередь Лукашенко призвал активно высаживать картофель в условиях заморозков, чтобы избежать проблем с продовольствием.