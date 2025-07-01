Политический дисс: Молдавская оппозиционерка зачитала рэп с критикой Санду

51-летняя оппозиционный политик Ирина Влах, бывший башкан (глава) Гагаузии, выпустила музыкальный трек с критикой партии «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду. Видеозапись появилась в Telegram-канале Влах.

Влах заявила, что 11 июля ознаменует завершение полномочий парламента PAS, по случаю чего её партия подготовила музыкальный ответ — кавер на известную песню. Особое внимание она обратила на главный посыл — твёрдую надежду, что после выборов 28 сентября Молдова наконец вернётся к своему народу.

Ирина Влах зачитала рэп. Видео © Telegram / Irina Vlah. Inima Moldovei

«Партия PAS убила Молдову, пусть убираются по-добру, по-здорову. С ними страна идёт к разрушению, PAS, до свидания, без сожаления», — заявила Влах речитативом под музыкальный бит.

Представители PAS пока не прокомментировали музыкальный выпад оппозиционера. Политологи отмечают, что такой необычный способ политической борьбы становится всё популярнее среди оппозиционных сил в разных странах.

Ирина Влах известна как один из главных критиков действующей власти в Молдове. Ранее занимала пост башкана Гагаузии в 2015-2023 годах. Её новый нестандартный формат критики вызвал широкий резонанс в молдавских СМИ.