Задержание православных активистов, протестовавших против ЛГБТ*-марша в Кишинёве, проводилось по поручению президента Молдавии Майи Санду. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Полицейские выполняют приказ, а приказы отдает Санду и её команда. Почему Санду и её команда такая, а не другая — вопрос к её родителям, к школе и к тем её поводырям, которые её сформировали как политика», — приводит слова парламентария ТАСС.

Затулин добавил, что друзья Санду из Евросоюза ведут кампанию против православной церкви. По его словам, граждане Молдавии очень обеспокоены тем, что у них такой «неадекватный президент», сдающий их на милость ЕС. Также депутат считает, что молдаване осознают последствия присоединения к Румынии.

«Они понимают, что вот это вот прокламируемое вступление в Румынию не тушкой, так чучелом — оно приведёт реально к тому, что они перестанут быть совершенно хозяевами на своей земле, в своём бизнесе и своей Молдавии», — заключил первый зампред комитета.

Депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алёна Аршинова добавила в беседе с РИА «Новости», что Санду с помощью ЛГБТ*-парада пытается вызвать моральную деградацию в обществе, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране «реального беспредела». Тем не менее граждане Молдавии готовы отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности.

«Пока активисты ЛГБТ* парализуют центр города, тысячи молдаван вышли на марш семьи, отстаивая традиционные ценности. Это крупнейшая акция в защиту семьи за последние годы», — заявила депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кишинёве полиция жёстко подавила шествие противников ЛГБТ*-движения. По словам очевидцев, задержания сопровождались насилием. Так, сотрудники правоохранительных органов грубо повалили священника на землю на глазах у прохожих и применяли силу к людям, державшим детей на руках.

Марш семьи был организован Партией социалистов, Партией коммунистов, партиями «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы», а также другими оппозиционными организациями. В нём приняли участие бывшие президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев, депутаты парламента, политики, общественники, священнослужители. Демонстранты требовали соблюдения конституции страны, где семья определяется как союз мужчины и женщины. Согласно результатам опросов общественного мнение, подавляющее большинство граждан республики (85%) выступают против легализации однополых браков.