Избили священника и вырвали ребёнка: Полиция Кишинёва безжалостно подавила шествие против ЛГБТ*

В Кишинёве полиция жестко разогнала шествие противников ЛГБТ*-движения. Очевидцы сообщают о насильственных задержаниях. Правоохранители грубо повалили священника на землю на виду у прохожих, а также применяли силу к людям с детьми на руках.

Жёсткое задержание участников шествия в Кишинёве. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Задержания противников ЛГБТ*-движения в Кишиневе сопровождались применением грубой силы со стороны полиции, сообщает телеграм-канал «Sputnik Молдова». В частности, православного священника силовики повалили на землю. Также был задержан ещё один участник православного марша, державший на руках ребёнка. Несмотря на возгласы вокруг и протест самого мужчины, прикрывавшего голову малыша, полиция продолжала заталкивать его в служебный автомобиль.

Ещё одного участника шествия, пришедшего с ребёнком, правоохранители пытались повалить на землю. В результате мальчик выпал у отца из рук и упал головой об асфальт. Ему, вероятно, потребовалась срочная медицинская помощь.

А ранее нечто похожее произошло в Киеве, где задержали группу людей за протест против ЛГБТ*-мероприятия. Применяя силу, силовики укладывали участников на землю лицом, надевали наручники и помещали в полицейский автомобиль.