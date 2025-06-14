Попытка провести гей*-парад в Киеве потерпела фиаско, 800 участников разошлись по домам

В центре Киева введены существенные ограничения движения транспорта, а станция метро «Театральная» временно прекратила работу.. Эти меры предприняты в связи с проведением ЛГБТ*-марша.

По данным украинского издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались около 800 человек. Масштабные перекрытия дорог в самом сердце столицы спровоцировали транспортный коллапс.

Однако случиться полноценному «КиевПрайду» было не суждено, ведь всех собравшихся раньше времени разогнали противники движения ЛГБТ*. Параллельно с «Маршем равенства» они провели акцию «За традиционные ценности». Активисты выкрикивали лозунги: «Полиция, семья, порядок», «Слава Иисусу Христу – навеки слава» и «Мы – нация против деградации». Участники акции выступали с призывами сохранения «традиционного уклада» в обществе. На данный момент перекрытая станция метро «Театральная» также вернулась к работе в штатном режиме.

В Киеве уже не первый раз пытаются устроить гей*-парад, но украинцы не хотят принимать такие европейские ценности. Ранее на Украине пытались устроить шествие ЛГБТ* на Пасху. При этом полиция чаще всего встаёт на сторону представителей сообщества, разгоняя несогласных.