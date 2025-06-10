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10 июня, 15:29

Таганский суд оштрафовал Apple ещё на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pio3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pio3

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple ещё на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. Данный штраф был назначен по второму эпизоду правонарушения. В общей сумме организации необходимо выплатить шесть миллионов рублей.

«Суд признал виновным Apple Distribution International LTD по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием интернета) и назначил наказание в размере 3 млн рублей», — сказано в решении суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, суть претензий к компании неизвестна.

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Напомним, 19 мая Apple также оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решение было вынесено в Таганском районном суде столицы.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Наталья Афонина
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