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19 мая, 18:53

Суд в Москве вновь оштрафовал компанию Apple

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Компанию Apple оштрафовали второй раз за день. На этот раз на 3 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решение вынесли в Таганском районном суде Москвы.

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — сказали в суде.

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Ранее сегодня Apple оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Заседание суда по этому делу проходило в закрытом режиме, представители СМИ были допущены только на оглашение решения.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Полина Никифорова
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