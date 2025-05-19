Суд в Москве вновь оштрафовал компанию Apple

Компанию Apple оштрафовали второй раз за день. На этот раз на 3 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решение вынесли в Таганском районном суде Москвы.

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — сказали в суде.

Ранее сегодня Apple оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Заседание суда по этому делу проходило в закрытом режиме, представители СМИ были допущены только на оглашение решения.