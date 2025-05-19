Суд в Москве вновь оштрафовал компанию Apple
Суд в Москве оштрафовал Apple на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации
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Компанию Apple оштрафовали второй раз за день. На этот раз на 3 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Решение вынесли в Таганском районном суде Москвы.
«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — сказали в суде.
Ранее сегодня Apple оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Заседание суда по этому делу проходило в закрытом режиме, представители СМИ были допущены только на оглашение решения.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ