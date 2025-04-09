Apple перестала быть самой дорогой компанией мира из-за падения акций
Американская технологическая компания Apple за последние четыре торговых дня потеряла 23% своей стоимости акций и утратила титул самой дорогой компании в мире, уступив Microsoft. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Согласно информации канала, на момент закрытия торгов во вторник рыночная капитализация Microsoft составила $2,64 трлн, в то время как капитализация Apple снизилась до $2,59 трлн. До введения пошлин на импорт зарубежных товаров президентом США Дональдом Трампом капитализация обеих компаний превышала $3 трлн. CNBC отмечает, что Apple больше других американских компаний в своём секторе страдает от тарифной политики США из-за своих тесных торговых связей с Китаем. Аналитики швейцарского банка UBS предполагают, что в результате действия тарифов цена iPhone 16 Pro Max в США может вырасти на $350.
По данным Yahoo Finance, на момент закрытия торгов на электронной бирже Nasdaq (16:00 по времени Восточного побережья США, 23:00 мск) стоимость акций Apple составила $172,42 за акцию. В сравнении с предыдущей торговой сессией акции компании упали на 4,98%.
Как сообщал Life.ru, 2 апреля Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё больше. После этого около 50 государств запросили переговоры со Штатами. Отметим, что Россия не попала под пошлины.
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