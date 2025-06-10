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10 июня, 13:47

Новое обновление iOS массово превращает айфоны в «кирпичи»

SHOT: Обновление iOS 26 превращает iPhone в «кирпичи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wongsakorn 2468

Обновление iOS 26 превращает iPhone в нерабочие куски металла и пластика. Пользователи из России называют новую ОС худшей за 12 лет, сообщает SHOT.

Сразу после выхода бета-версии новой операционной системы iOS 26 владельцы iPhone начали массово жаловаться на серьёзные проблемы. Многие устройства после попытки обновления превратились в «кирпичи» — перестали включаться, застыв в режиме зарядки. Единственным решением пока остаётся откат к предыдущей версии iOS через подключение к компьютеру.

Те, кому все же удалось установить обновление, столкнулись с множеством других неприятных сюрпризов:

  • Произвольная смена обоев рабочего стола;
  • Нестабильная работа приложений, особенно сервисов доставки;
  • Частичное отсутствие русского языка в интерфейсе;
  • Проблемы с сотовой связью и интернет-соединением;
  • Исчезновение иконок приложений.

Пользователи в соцсетях и на специализированных форумах называют iOS 26 самой «сырой» и проблемной версией за последние 12 лет. Многие советуют пока воздержаться от обновления, особенно если iPhone является основным рабочим устройством.

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На днях Apple сообщила, что внедряет систему универсального перевода, которая будет работать функционировать во всех приложениях для iPhone, в том числе в видеозвонках. Перевод будет происходить в реальном времени, а функция станет доступна осенью.

Юрий Лысенко
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