Новое обновление iOS массово превращает айфоны в «кирпичи»
SHOT: Обновление iOS 26 превращает iPhone в «кирпичи»
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Обновление iOS 26 превращает iPhone в нерабочие куски металла и пластика. Пользователи из России называют новую ОС худшей за 12 лет, сообщает SHOT.
Сразу после выхода бета-версии новой операционной системы iOS 26 владельцы iPhone начали массово жаловаться на серьёзные проблемы. Многие устройства после попытки обновления превратились в «кирпичи» — перестали включаться, застыв в режиме зарядки. Единственным решением пока остаётся откат к предыдущей версии iOS через подключение к компьютеру.
Те, кому все же удалось установить обновление, столкнулись с множеством других неприятных сюрпризов:
- Произвольная смена обоев рабочего стола;
- Нестабильная работа приложений, особенно сервисов доставки;
- Частичное отсутствие русского языка в интерфейсе;
- Проблемы с сотовой связью и интернет-соединением;
- Исчезновение иконок приложений.
Пользователи в соцсетях и на специализированных форумах называют iOS 26 самой «сырой» и проблемной версией за последние 12 лет. Многие советуют пока воздержаться от обновления, особенно если iPhone является основным рабочим устройством.
На днях Apple сообщила, что внедряет систему универсального перевода, которая будет работать функционировать во всех приложениях для iPhone, в том числе в видеозвонках. Перевод будет происходить в реальном времени, а функция станет доступна осенью.