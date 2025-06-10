Новое обновление iOS массово превращает айфоны в «кирпичи»

Обновление iOS 26 превращает iPhone в нерабочие куски металла и пластика. Пользователи из России называют новую ОС худшей за 12 лет, сообщает SHOT.

Сразу после выхода бета-версии новой операционной системы iOS 26 владельцы iPhone начали массово жаловаться на серьёзные проблемы. Многие устройства после попытки обновления превратились в «кирпичи» — перестали включаться, застыв в режиме зарядки. Единственным решением пока остаётся откат к предыдущей версии iOS через подключение к компьютеру.

Те, кому все же удалось установить обновление, столкнулись с множеством других неприятных сюрпризов: Произвольная смена обоев рабочего стола;

Нестабильная работа приложений, особенно сервисов доставки;

Частичное отсутствие русского языка в интерфейсе;

Проблемы с сотовой связью и интернет-соединением;

Исчезновение иконок приложений.

Пользователи в соцсетях и на специализированных форумах называют iOS 26 самой «сырой» и проблемной версией за последние 12 лет. Многие советуют пока воздержаться от обновления, особенно если iPhone является основным рабочим устройством.