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9 июня, 18:09

Главный разработчик первых компьютеров Apple умер в 74 года

Apple Insider: Один из создателей Apple Macintosh Билл Аткинсон умер в 74 года

Обложка © Gettyimages / Michel BARET

Обложка © Gettyimages / Michel BARET

На 75-м году жизни скончался Билл Аткинсон — один из ключевых создателей революционных продуктов Apple, включая компьютеры Lisa и Macintosh. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, передаёт Apple Insider.

Аткинсон присоединился к Apple в 1978 году, став 51-м сотрудником компании. Будучи главным разработчиком графического интерфейса Apple Lisa, он впоследствии вошел в команду первых 30 создателей Macintosh. Именно Аткинсон разработал культовый графический редактор MacPaint и создал технологию QuickDraw, которая легла в основу отображения значков на «рабочем столе».

Его инновации кардинально изменили взаимодействие пользователей с компьютерами: «выпадающие меню», «двойной щелчок», инструмент «лассо» для выделения изображений и анимационный эффект «бегущие муравьи» — все эти привычные сегодня функции были созданы Аткинсоном.

Особое место в его наследии занимает HyperCard — первая в мире гипертекстовая среда, предвосхитившая появление Всемирной паутины. После ухода из Apple в 1989 году Аткинсон основал стартап General Magic, а позднее участвовал в разработке технологий искусственного интеллекта в компании Numenta.

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Александра Мышляева
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