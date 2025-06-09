Главный разработчик первых компьютеров Apple умер в 74 года

На 75-м году жизни скончался Билл Аткинсон — один из ключевых создателей революционных продуктов Apple, включая компьютеры Lisa и Macintosh. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы, передаёт Apple Insider.

Аткинсон присоединился к Apple в 1978 году, став 51-м сотрудником компании. Будучи главным разработчиком графического интерфейса Apple Lisa, он впоследствии вошел в команду первых 30 создателей Macintosh. Именно Аткинсон разработал культовый графический редактор MacPaint и создал технологию QuickDraw, которая легла в основу отображения значков на «рабочем столе».

Его инновации кардинально изменили взаимодействие пользователей с компьютерами: «выпадающие меню», «двойной щелчок», инструмент «лассо» для выделения изображений и анимационный эффект «бегущие муравьи» — все эти привычные сегодня функции были созданы Аткинсоном.