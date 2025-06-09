Компания Apple представила революционную систему перевода для всех приложений
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Компания Apple объявила о внедрении системы перевода, которая будет работать во всех приложениях iPhone, включая видеозвонки, даже с пользователями других платформ. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
Новая функция на базе Apple Intelligence обеспечит сквозной перевод в реальном времени между любыми языками и будет доступна этой осенью для совместимых устройств.
Ранее стало известно о интеграции нейросети Perplexity в WhatsApp. Она может отвечать на вопросы пользователей и создавать изображения. Пользователи получат возможность генерировать текстовые ответы и изображения прямо в чате.