Компания Apple представила революционную систему перевода для всех приложений

Компания Apple объявила о внедрении системы перевода, которая будет работать во всех приложениях iPhone, включая видеозвонки, даже с пользователями других платформ. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Новая функция на базе Apple Intelligence обеспечит сквозной перевод в реальном времени между любыми языками и будет доступна этой осенью для совместимых устройств.