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9 июня, 20:02

Компания Apple представила революционную систему перевода для всех приложений

Apple. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Apple. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Компания Apple объявила о внедрении системы перевода, которая будет работать во всех приложениях iPhone, включая видеозвонки, даже с пользователями других платформ. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Новая функция на базе Apple Intelligence обеспечит сквозной перевод в реальном времени между любыми языками и будет доступна этой осенью для совместимых устройств.

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Артём Гапоненко
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