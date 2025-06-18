Депутат Госдумы Алёна Аршинова на полях ПМЭФ-2025 рассказала Life.ru, как марионеточный режим президента Молдавии Майи Санду зачищает политическое поле перед парламентскими выборами в стране. Глава Гагаузии Евгения Гуцул уже два месяца находится под арестом, закрываются независимые телеканалы, разгоняют митинги за традиционные ценности.

Депутат Алёна Аршинова рассказала о ситуации в Молдавии. Видео © Life.ru

«Происходит диктат со стороны Евросоюза, жёсткое курирование марионеточного режима Майя-Санду. И если правительство Майи-Санду узнаёт о каких-то политических новостях своей республики из прессы, то это странно. <...> Уже сейчас идёт жесточайшая зачистка со стороны Санду самого поля оппозиции», — заявила депутат.

Аршинова также отметила недавний случай проведения в Молдавии ЛГБТ*-мероприятия, которое не было согласовано с властями. В то же время, по её словам, митинг в поддержку традиционных ценностей, в котором участвовали дети и представители духовенства, был разогнан. Депутат подчеркнула, что жители Молдавии намерены бороться за своё «базовое право жить в своей стране».

Ранее Life.ru заявлял, что задержание православных активистов, протестовавших против ЛГБТ*-марша в Кишинёве, проводилось по поручению Майи Санду. Союзники молдавского лидера из Евросоюза ведут кампанию против православной церкви.