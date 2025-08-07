Спецназ Fulger устроил «гестаповские» облавы на оппозицию в Молдавии
В Молдавии правоохранительные органы проводят масштабные обыски у представителей оппозиционного блока «Победа» в Кишинёве и северных регионах страны. Об этом заявил лидер движения Илан Шор, сообщает РИА «Новости».
«Действия псов режима [президента Молдавии] Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, «кошмарить» нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишинёве», — заявил оппозиционер.
По его словам, силовики полностью перерывают офисы и частные дома. Шор назвал абсурдными подозрения, на основании которых проводятся следственные действия, добавив, что обвинения во вмешательстве в ещё не состоявшиеся выборы — лишь повод для давления. Как отметил политик, обыски стали частью кампании репрессий против тех, кто отказывается поддерживать действующую власть.
А Генеральный инспекторат полиции (ГИП) объявил, что в следственных действиях участвуют офицеры Национального инспектората расследований, спецназ Fulger («Молния») и прокуроры по борьбе с организованной преступностью. Согласно заявлению ГИП, под следствием «члены и пособники преступной организации».
Ранее Life.ru сообщал, что 5 августа суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы. Ей предъявили обвинения в поддержке деятельности партии «Шор», которая запрещена территории Молдавии. Руководитель автономного образования назвала решение суда необъективным, подчеркнув, что намерена оспорить его в вышестоящей инстанции. Она заявила, что действующий президент Майя Санду применяет давление на политических оппонентов, используя силовые методы.