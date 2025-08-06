Власти Гагаузии призвали к неповиновению Молдавии после приговора Гуцул
И.о. главы Гагаузии Узун на заседании собрания призвал к неповиновению Кишинёву
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Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун во время заседания регионального парламента призвал к гражданскому неповиновению властям Молдавии и поиску международной поддержки. Это заявление прозвучало после вынесения приговора башкану (главе) автономии Евгении Гуцул.
Узун, исполняющий обязанности главы региона в отсутствие Гуцул, выступил на экстренном заседании Народного собрания Гагаузии. В своей речи он заявил, что партия «Действие и солидарность» намеренно ослабила Гагаузию, атаковав институт башканства. Он призвал к объединению и выражению мирного протеста против действующей власти.
Также первый замглавы исполкома отметил, что в сложившейся ситуации Гагаузии необходимо обращаться за помощью к международным организациям, чтобы отстаивать демократические принципы и противостоять диктатуре.
5 августа Кишинёвский районный суд приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы с немедленным исполнением наказания. Её обвинили в финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор». Глава автономии назвала приговор политически мотивированным и заявила, что будет добиваться справедливости через апелляцию. Она обвинила президента Майю Санду в использовании репрессий для подавления оппозиции.
В последнее время власти Молдавии ужесточили меры против инакомыслия. Помимо уголовных дел против оппозиционных политиков, в стране задерживают депутатов, посещавших Россию. Кроме того, Кишинёв планирует запретить протесты за месяц до и после выборов. Правящая партия также предлагает расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с коррупцией, что может ограничить участие оппозиции в выборах.