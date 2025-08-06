Захарова: В Молдавии убили демократию
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демократия в Молдавии фактически уничтожена, а нынешняя власть в стране — не результат свободного выбора, а «режим, поставленный на западные деньги». Об этом она сказала в эфире радио «Спутник», комментируя ситуацию вокруг приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.
По словам Захаровой, внешнее вмешательство в дела Молдавии привело к разрушению экономики, науки и традиционного мирного курса страны. Она отметила, что в республике преследуются не только оппозиционные политики, но и любые граждане, высказывающие отличную от властей точку зрения — даже в рамках закона.
«Всех, кто хоть в чём-то успешен в политическом дискурсе, моментально преследуют и сажают», — подчеркнула дипломат.
Напомним, что суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». Приговор был вынесен с немедленным исполнением. Гуцул не согласна с решением и намерена обжаловать его, чтобы добиться справедливости.