«Не признаю этот фарс!» Приговорённая к 7 годам Гуцул пообещала бороться за своё имя

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не согласна с вынесенным ей приговором и намерена обжаловать его в вышестоящих инстанциях, чтобы добиться справедливости. Ранее суд в Молдавии назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Я не признаю этот фарс и буду бороться за своё имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!», — говорится в сообщении, переданном через адвокатов Гуцул в телеграм-канале.