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Регион
5 августа, 13:34

«Не признаю этот фарс!» Приговорённая к 7 годам Гуцул пообещала бороться за своё имя

Глава Гагаузии Гуцул назвала приговор фарсом и заявила, что будет его обжаловать

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Глава Гагаузии Евгения Гуцул не согласна с вынесенным ей приговором и намерена обжаловать его в вышестоящих инстанциях, чтобы добиться справедливости. Ранее суд в Молдавии назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Я не признаю этот фарс и буду бороться за своё имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!», — говорится в сообщении, переданном через адвокатов Гуцул в телеграм-канале.

По словам главы Гагаузии, решение суда не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, которую исполняют по указке вышестоящих руководств. Она и её команда не собираются мириться с ситуацией и обязательно обжалуют это решение в вышестоящих инстанциях.

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Напомним, что Евгения Гуцул, избранная главой Гагаузии в мае 2023 года от партии «Шор», была приговорена сегодня Кишинёвским судом к семи годам лишения свободы. 25 марта политик была задержана по обвинению в злоупотреблениях при финансировании своей избирательной кампании в 2023 году. Следствие утверждало, что в ходе предвыборной гонки были нарушены нормы финансирования. В связи с приговором сторонники Гуцул начали стихийные пикеты у здания следственного изолятора, куда политика доставили после оглашения приговора. Они требуют немедленного освобождения Гуцул и называют приговор политически мотивированным. Многие считают приговор политически мотивированным, ведь глава Гагаузии выступала за развитие дружественных связей региона с Россией и критиковала курс Кишинёва на конфронтацию с Москвой.

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Юлия Сафиулина
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