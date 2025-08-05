В Кишинёве начались пикеты в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул
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В Кишинёве сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул начали стихийные пикеты у здания следственного изолятора, куда политика доставили после оглашения приговора. Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, вызвав резонанс как в Гагаузии, так и среди оппозиционных сил в Молдавии.
Собравшиеся под СИЗО граждане требуют немедленного освобождения Гуцул и называют приговор политически мотивированным. Участники акций держат плакаты с надписями: «Свободу избранному лидеру!», «Нет репрессиям!» и «Гагаузия не сдается». По данным местных СМИ, к месту событий стянуты силы полиции, однако протест проходит мирно.
Напомним, Евгения Гуцул была избрана башканом Гагаузии в мае 2023 года от партии «Шор», получив более 52% голосов. Впоследствии партия была признана неконституционной, а сама Гуцул — объектом преследования со стороны властей. Представители оппозиции, включая экс-президента Игоря Додона, назвали приговор актом политической расправы со стороны режима Майи Санду. Власти Гагаузии уже заявили, что будут обжаловать решение суда и требуют международной правовой оценки происходящего.