В Кишинёве начались пикеты в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул

В Кишинёве сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул начали стихийные пикеты у здания следственного изолятора, куда политика доставили после оглашения приговора. Ранее суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, вызвав резонанс как в Гагаузии, так и среди оппозиционных сил в Молдавии.

Собравшиеся под СИЗО граждане требуют немедленного освобождения Гуцул и называют приговор политически мотивированным. Участники акций держат плакаты с надписями: «Свободу избранному лидеру!», «Нет репрессиям!» и «Гагаузия не сдается». По данным местных СМИ, к месту событий стянуты силы полиции, однако протест проходит мирно.