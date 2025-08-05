Последний поцелуй: Появилось трогательное фото прощания Гуцул с сыном и мужем перед тюрьмой
Опубликовано фото прощания главы Гагаузии Гуцул с семьёй перед тюрьмой
Гуцул с сыном и мужем. Обложка © Telegram / «Sputnik Молдова»
Драматичные кадры, облетевшие соцсети, запечатлели момент, когда осуждённая на семь лет глава Гагаузии Евгения Гуцул в последний раз перед заключением обнимает мужа и сына. Фото было сделано сразу после оглашения приговора. Буквально через несколько минут политика увезли в автозаке.
На фотографии отчётливо видно, как Гуцул обнимает сына и целует его в щёку. Муж политика практически встал на колени, чтобы попрощаться с любимой.
Гуцул после оглашения приговора заявила, что данное судебное решение абсолютно не соответствует принципам правосудия. Она подчеркнула, что рассматривает его как спланированную политическую расправу, организованную по указанию высшего руководства. Глава Гагаузии убеждена, что приговор был заранее подготовлен и вынесен не по юридическим, а исключительно по политическим мотивам.
Евгения Гуцул, избранная главой Гагаузии в мае 2023 года от партии «Шор», была приговорена сегодня Кишинёвским судом к семи годам лишения свободы. 25 марта политик была задержана по обвинению в злоупотреблениях при финансировании своей избирательной кампании в 2023 году. Следствие утверждало, что в ходе предвыборной гонки были нарушены нормы финансирования. При этом многие считают приговор политически мотивированным, ведь Гуцул выступала за развитие дружественных связей региона с Россией и критиковала курс Кишинёва на конфронтацию с Москвой.