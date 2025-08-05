Последний поцелуй: Появилось трогательное фото прощания Гуцул с сыном и мужем перед тюрьмой

Драматичные кадры, облетевшие соцсети, запечатлели момент, когда осуждённая на семь лет глава Гагаузии Евгения Гуцул в последний раз перед заключением обнимает мужа и сына. Фото было сделано сразу после оглашения приговора. Буквально через несколько минут политика увезли в автозаке.

На фотографии отчётливо видно, как Гуцул обнимает сына и целует его в щёку. Муж политика практически встал на колени, чтобы попрощаться с любимой.