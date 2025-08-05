Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул бедой для Молдавии
Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев, Родион Прока
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приговор законной главе Гагаузии Евгении Гуцул, которой суд в Молдавии назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы», — подчеркнула дипломат.
По её словам, происходящее — это не просто позор, а «напасть, беда, напавшая на Молдавию и её народ».
Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор», неоднократно заявляла о давлении со стороны центральных властей Молдавии. 25 марта её задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. Сегодня суд в Кишинёве приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы.