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5 августа, 10:51

Экс-президент Молдавии Додон назвал приговор Гуцул местью Санду

Обложка © Wikipedia / Kremlin, © РИА Новости / Родион Прока

Обложка © Wikipedia / Kremlin, © РИА Новости / Родион Прока

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — это месть со стороны действующего президента Майи Санду. Он назвал решение суда проявлением личной неприязни и «отсутствием эмпатии к народу» у нынешних властей.

«Всё, чего смогла добиться «реформированная» юстиция Майи Санду, — это посадить женщину, мать, лидера, избранного народом. Это личная месть за чужой успех», — написал Додон в своём Telegram.

Он также отметил, что страна «оказалась в руках автократии» и призвал «спасти Молдавию».

Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул бедой для Молдавии
Захарова назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул бедой для Молдавии

Гуцул возглавила Гагаузию в мае 2023 года, победив на выборах от партии «Шор». 25 марта её задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. Сегодня суд в Кишинёве приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы.

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Марина Фещенко
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