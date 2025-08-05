Экс-президент Молдавии Додон назвал приговор Гуцул местью Санду

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — это месть со стороны действующего президента Майи Санду. Он назвал решение суда проявлением личной неприязни и «отсутствием эмпатии к народу» у нынешних властей.

«Всё, чего смогла добиться «реформированная» юстиция Майи Санду, — это посадить женщину, мать, лидера, избранного народом. Это личная месть за чужой успех», — написал Додон в своём Telegram.