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Регион
5 августа, 10:22

В Кишинёве произошли столкновения сторонников Гуцул и силовиков, оцепивших суд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lindasky76

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lindasky76

У здания суда в Кишинёве, где сегодня был вынесен приговор Евгении Гуцул, произошли столкновения. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии вступили в открытую конфронтацию с полицией.

Силовики оцепили квартал вокруг судебного учреждения, препятствуя проходу граждан. Отказ в допуске мужа Гуцул вместе с ней вызвал недовольство среди соратников осужденной главы Гагаузии. Они предприняли безуспешную попытку прорвать полицейский кордон, однако отступили после того, как представители правопорядка разрешила пройти семье руководителя автономии.

В Кремле уличили власти Молдавии в преследовании оппонентов после приговора Гуцул
В Кремле уличили власти Молдавии в преследовании оппонентов после приговора Гуцул

Напомним, что сегодня, 5 августа, суд вынес приговор Евгении Гуцул. Главу Гагаузии приговорили к 7 годам тюремного заключения за финансирование партии «Шор». Политик была задержана 25 марта по обвинению в нарушениях, связанных с финансированием избирательной кампании, проходившей в Гагаузии в 2023 году.

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Ольга Сливченко
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