В Кишинёве произошли столкновения сторонников Гуцул и силовиков, оцепивших суд

У здания суда в Кишинёве, где сегодня был вынесен приговор Евгении Гуцул, произошли столкновения. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии вступили в открытую конфронтацию с полицией.

Силовики оцепили квартал вокруг судебного учреждения, препятствуя проходу граждан. Отказ в допуске мужа Гуцул вместе с ней вызвал недовольство среди соратников осужденной главы Гагаузии. Они предприняли безуспешную попытку прорвать полицейский кордон, однако отступили после того, как представители правопорядка разрешила пройти семье руководителя автономии.