В Кремле уличили власти Молдавии в преследовании оппонентов после приговора Гуцул
Песков: Приговор Гуцул является примером политического давления на оппонентов
Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU
Приговор, вынесенный молдавским судом в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, является образцом попыток давления на оппонентов и ярким примером политически ангажированного правосудия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это действительно образец политически мотивированного решения, это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — сказал Песков.
По словам Пескова, оппозиционные силы в Молдавии подвергаются существенным ограничениям, граждан фактически лишают права выбирать своих представителей. Он подчеркнул что демократические принципы и нормы в стране нарушаются.
Напомним, сегодня стало известно, что суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы. Её задержали 25 марта в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. В 2024 году политик, а также представители исполкома автономии попали под санкции ЕС и США. Конфликт Гуцул с властями Молдавии обострился после её победы на выборах в Гагаузии в 2023 году. Политик выступала за развитие дружественных связей региона с Россией и критиковала курс Кишинёва на конфронтацию с Москвой.