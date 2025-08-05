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Регион
5 августа, 14:03

«Она не сломлена, она боец»: Депутат рассказал о состоянии Гуцул после встречи с ней в СИЗО

Депутат Фотеску: Гуцул призвала народ не сдаваться и продолжать бороться

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находясь в СИЗО, обратилась к жителям автономии с призывом не опускать руки и продолжать борьбу за счастливое будущее региона. Её слова передал депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней.

«Она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии», — сказал он.

После посещения Гуцул в СИЗО депутат поблагодарил гагаузский народ за поддержку. Он отметил, что глава региона передаёт привет жителям Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата и выражает уверенность в силе и стойкости своего народа. В это трудное время она призывает всех объединиться и не сдаваться.

В Кишинёве начались пикеты в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул
В Кишинёве начались пикеты в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул

Напомним, что суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». Приговор был вынесен с немедленным исполнением. Гуцул не согласна с решением и намерена обжаловать его, чтобы добиться справедливости.

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Милена Скрипальщикова
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