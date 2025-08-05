«Она не сломлена, она боец»: Депутат рассказал о состоянии Гуцул после встречи с ней в СИЗО
Депутат Фотеску: Гуцул призвала народ не сдаваться и продолжать бороться
Обложка © ТАСС / Вадим Денисов
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находясь в СИЗО, обратилась к жителям автономии с призывом не опускать руки и продолжать борьбу за счастливое будущее региона. Её слова передал депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней.
«Она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии», — сказал он.
После посещения Гуцул в СИЗО депутат поблагодарил гагаузский народ за поддержку. Он отметил, что глава региона передаёт привет жителям Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата и выражает уверенность в силе и стойкости своего народа. В это трудное время она призывает всех объединиться и не сдаваться.
Напомним, что суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». Приговор был вынесен с немедленным исполнением. Гуцул не согласна с решением и намерена обжаловать его, чтобы добиться справедливости.