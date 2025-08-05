«Она не сломлена, она боец»: Депутат рассказал о состоянии Гуцул после встречи с ней в СИЗО

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находясь в СИЗО, обратилась к жителям автономии с призывом не опускать руки и продолжать борьбу за счастливое будущее региона. Её слова передал депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней.

«Она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии», — сказал он.