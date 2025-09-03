В Пекине состоялась встреча Путина с президентом Конго
В Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Переговоры проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай».
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Перед началом переговоров лидеры обеих стран обменялись рукопожатием и несколькими фразами на английском, поинтересовавшись о настрое друг друга на встречу.
Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний, а затем отправились на двусторонние переговоры на «аурусе».
Обложка © Telegram / Кремль. Новости