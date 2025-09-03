Мессенджер MAX
3 сентября, 09:56

В Пекине состоялась встреча Путина с президентом Конго

В Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Переговоры проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед началом переговоров лидеры обеих стран обменялись рукопожатием и несколькими фразами на английском, поинтересовавшись о настрое друг друга на встречу.

Путин на встрече со спикером парламента Южной Кореи предложил передать послание Ким Чен Ыну
Путин на встрече со спикером парламента Южной Кореи предложил передать послание Ким Чен Ыну

Напомним, сегодня Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний, а затем отправились на двусторонние переговоры на «аурусе».

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

