Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры в Пекине после торжественного приёма в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на Aurus. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Глава государства подвёз северокорейского коллегу на президентском «аурусе», сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
«Похоже, беседы в авто становятся доброй традицией с теми лидерами, к которым президент испытывает особенно тёплые чувства», — отмечает корреспондент в своём телеграм-канале.
Ранее Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний. Двусторонние переговоры глав государств пройдут в резиденции «Дяоюйтай».
Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»