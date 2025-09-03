Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры в Пекине после торжественного приёма в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на Aurus. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Глава государства подвёз северокорейского коллегу на президентском «аурусе», сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Похоже, беседы в авто становятся доброй традицией с теми лидерами, к которым президент испытывает особенно тёплые чувства», — отмечает корреспондент в своём телеграм-канале.