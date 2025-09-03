Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 05:37

Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на Aurus

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры в Пекине после торжественного приёма в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на Aurus. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Глава государства подвёз северокорейского коллегу на президентском «аурусе», сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Похоже, беседы в авто становятся доброй традицией с теми лидерами, к которым президент испытывает особенно тёплые чувства», — отмечает корреспондент в своём телеграм-канале.

Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине
Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине

Ранее Путин, Ким Чен Ын и главы других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Лидеры России и Северной Кореи посетили военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний. Двусторонние переговоры глав государств пройдут в резиденции «Дяоюйтай».

Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

