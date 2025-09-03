Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине
Телеканал Baku TV опубликовал видео рукопожатия Путина и Алиева в Пекине
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. В столице Китая сегодня состоялся торжественный парад в честь победы над Японией и 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Телеканал Baku TV опубликовал видео краткого рукопожатия президентов. Также Путин поприветствовал первого вице-президента Азербайджана и жену Алиева Мехрибан.