Регион
3 сентября, 05:12

Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине

Телеканал Baku TV опубликовал видео рукопожатия Путина и Алиева в Пекине

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. В столице Китая сегодня состоялся торжественный парад в честь победы над Японией и 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине. Видео © Baku TV

Телеканал Baku TV опубликовал видео краткого рукопожатия президентов. Также Путин поприветствовал первого вице-президента Азербайджана и жену Алиева Мехрибан.

‎«‎Двойника Алиева» сняли на видео за рулём машины Эрдогана при просмотре новостей о Путине
Ранее в Москве анонсировали участие президента Азербайджана в торжественных мероприятиях в Пекине. При этом двусторонней встречи Путина и Алиева в Китае пока не было.

